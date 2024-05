Flugblattverteilung in Garmisch-Partenkirchen 

Nach dem es aufgrund von staatlicher Repression am 20. April unterbunden wurde, Flugblätter in Garmisch-Partenkirchen zu verteilen ( siehe hier ) haben Aktivisten vom Stützpunkt München / Oberbayern nun eine Flugblattverteilung in der Kreisstadt durchgeführt.

Werde auch du aktiv!

Fürs Vaterland? Bereit!

Fürs Volk? Bereit!

Für die Heimat? Bereit!