Der innere Befehl der Leibeszucht ruft dich in unsere Reihen !

Lass also das konsumieren von Rauschgiften sein und schließ dich uns an !

Für dich ,für uns und für Deutschland

Ein Beitrag aus Berlin.

Telegram-Kanal der Nationalrevolutionären Jugend (NRJ) vom „III. Weg“: t.me/agjugend

WhatsApp: 0157 – 35937397

Threema: Y87HKB2B

Netzseite: www.NR-JUGEND.de