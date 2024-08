„Revolution auf Sendung“ #058 – Tag der Heimattreue

In der heutigen Sendung geht es um den bald stattfindenden „Tag der Heimattreue“, welcher am 10. August nach Hilchenbach lädt. Aus diesem Grund hatten wir den Veranstalter Julian Bender sowie die an diesem Tag auftretenden Musiker Eichenmann von Ewige Eiche und Thomas von Odessa zu Gast.

Doch hört selbst!

Für die Veranstaltung bitten wir um eine kurze Anmeldung unter [email protected] oder Threema: W46ADW8Z.

Da wichtige Informationen erst in zeitlicher Nähe zur Veranstaltung kommuniziert werden, empfehlen wir dringend, unseren regionalen Telegram-Kanal zu abonnieren und im Blick zu halten!

Zum regionalen Telegram-Kanal: https://t.me/DerDritteWegSauerlandSiegerland