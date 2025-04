Coswig (Anhalt): Wir sind die echten Grünen!

Auch in Coswig ist unsere Partei „Der III. Weg kontinuierlich in der Aufbau- und Öffentlichkeitsarbeit unterwegs. Anders als die etablierten Parteien, wie beispielsweise die Grünen, sind wir dabei auf Dinge wie Heimat, Tradition und Familie bedacht. Wir wissen, weswegen wir die Natur achten und schützen. Genau aus diesem Grund sind wir die echten Grünen. Nein zu Korruption und Kapitalismus – Ja zu Naturschutz und regionaler Volkswirtschaft! Das fängt beim bewussten Umgang mit Müll an und endet bei nachhaltigem Produzieren.

Gemeinsam können wir innovative Ideen entwickeln, die Natur schützen und ein Bewusstsein für ökologische Verantwortung schaffen. Es liegt an uns und an dir!

Jeder von uns kann einen Unterschied machen – sei es durch bewusstes Konsumverhalten, das Pflanzen von Bäumen oder das Engagement in lokalen Projekten.

Mit zahlreichen Flugblättern und Bürgergesprächen machte unsere Partei „Der III. Weg“ in Coswig auf unsere regionale Kampagne zum Unwelt- und Heimatschutz „Wir sind die echten Grünen!“ aufmerksam.

