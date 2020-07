Jungautorenwettbewerb Platz 5: Zu Tübingen herrscht` Ruh zur Nacht

Zu Tübingen herrscht` Ruh zur Nacht

Zu Tübingen herrscht Ruh` zur Nacht

Der Wind pfeift an den alten Mauern

Der Bursen, Karzer und der Aulen

Das alte Schloss in seiner Pracht

Dunkel scheinen alle Mauern

Dort erstrahlt der Lampe Licht

Spiegelt an den alten Mauern

Schlachtengemälde wunderlich

Dort, wo alte Eichen wiegen

Vage im Nordwinde sich

Derweil am Bursentore siegen

Alte Helden ewiglich

Der Burschenschaft Corps Rhenum Burgen

Und die Neckar leise singt

Daß`s wie Schlachtenlärmen klingt

Siehst du die Bilder auf den Burgen

Und die Hirsche, altes Wappen

Bäumen bei der Burse sich

Tor, du kennst die Gottheit nicht

Sieh, in der Stiftskiche Schatten

Und die Jungen, still am Markte

Hier und da nur hörst du Lachen

Dort Marter, Heil`genartefakte

Hier, den Tobak sie entfachen

Dort Maria, dort ein Brunnen

Dort der Marktplatz, dort das Schloss

Dort an der Wand, in alten Runen

Hier der Reiter, dort sein Ross

Und vom Schloss tönt dumpfer Schall

Ist`s das Feuerhorn, ist Krieg?

Sieh`, wie fein die Fahne fliegt

Überm hohem Heldenwall

Doch zu Regensburg, sie rüsten

Dort, am rauen Donaustrom

An dem dunklen, alten Dom

Wenn sie zu Tübingen das wüssten

Kreuzgänge, vom Fackelscheine

Sind erhellet allzumal

Und vor Domes Grabesschreine

Im Lichte scheinen Wände kahl

Und die Jungen, überm Strome

Ei, in Wehren blank und rein

Hinter ihnen blitzt der Dome

Sie singen die Wacht am Rhein

Tübingen, nun hüte dich

Dass nicht verzagen deine Bursen

Staunen nicht die Ahnungslosen

Nicht die Studenten schämen sich

Dass sie lauschten nicht den Liedern

Dieser neuen, teuren Zeit

Machten nicht die Tore weit

Diesen neuen, deutschen Kriegern

Dass sie nicht erkannt den Segen

Der vom Dom nach außen drang

Nicht gehört den Ruf der Schlacht

Freiheitskampf allein zur Macht

Gereichet in der Völker Leben

Da – nach` der Mess` – das neue Lied man sang