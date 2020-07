Jungautorenwettbewerb Platz 6: Nemmersdorf

Nemmersdorf

In Nemmersdorf 44 schritt er herein

da fand er ein Mädchen im Kerzenschein

ihr Vater gefallen, die Mutter längst tot

sie betete leise in ihrer Not.

Du „arisches“ Mädchen, höhnte der Knecht

für russisches Blut da bist Du grad recht

Dein Stolz wird gebrochen mit heiliger Kur

leg Dich auf den Rücken und sei meine Hur!

Weiche von mir Du Mörder, Du räudiger Hund

mein Blut macht Dich niemals im Leben gesund

So drück ab Du Schänder, ehrlos und feig

Und nimm Deinen Gewehrlauf aus meinem Leib!

Wer sich nicht fügen will meinem Gebot

dem bringe ich Leiden und Schmerzen und Tod

Dein Führer wird sterben, Dein Reich wird vergehn

Unsre Fahne wird bald über ganz Deutschland wehn

Der Bolschewik schoß, das Laken färbte sich rot

Das Mädchen starb einen qualvollen Tod

Aus dem Blut daß die Jungfau für ihre Ehre verlor

Steigen Nemmersorfs Rächer einst tapfer empor!