Kundgebung am 1. August in Siegen!

Auch am morgigen Sonnabend, den 1. August 2020, wird es erneut eine Kundgebung unserer nationalrevolutionären Partei geben. Die Siegener Mitbürger sind wie gewohnt herzlich eingeladen, mit uns ins Gespräch zu treten, Informationsmaterial zu erhalten und den Redebeiträgen unserer Aktivisten zu lauschen. Von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr ist unser Informationsstand in der Bahnhofstraße im Bereich der Engel-Apotheke in 57072 Siegen erreichbar. Macht euch ein eigenes Bild!

Bereits in den beiden Wochen zuvor schafften unsere Mitglieder mit eigenen Kundgebungen eine Gegenöffentlichkeit zu den von Lügen und billigster Hetze durchzogenen Presseartikeln, die seit der Eröffnung unseres Parteibüros tagtäglich erscheinen. Der antideutsche Wanderzirkus, welcher sich zum Gegenprotest berufen fühlt, musste erst vergangene Woche einen weiteren Rückgang verzeichnen. Die Versammlung des “Antifaschistischen Aktionsbündnis Siegen gegen Rechts” zog am Abend zuvor die Anmeldung ihrer Veranstaltung zurück. Offensichtlich reichten die eigenen Kapazitäten nicht aus, um gegen unsere Partei zu schreien und die geheimgehaltene CSD-Ersatzdemonstration, welche bewusst erst nach der volkstreuen Kundgebung stattfinden sollte, um so den von unserer Partei geführten Protest der Vorjahre zu umgehen, zu unterstützen.

Waren die Töne unserer Gegner groß, setzen die Aktivisten des “III. Weg” weiterhin ihre Arbeit kontinuierlich fort, um die längst überfällige Alternative zu den Systemparteien unseren deutschen Landsleute zugänglich zu machen!