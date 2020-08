Alle Informationen zum “Tag der Heimattreue” am 8. August in Olpe!

Am kommenden Sonnabend, den 8. August steht die nun dritte Auflage unseres politischen Festes „Tag der Heimattreue“ im sauerländischen Olpe bevor. Um 12:00 Uhr beginnt unsere Veranstaltung auf dem Kurkölner Platz in 57462 Olpe. An diesem Tag gelten die regulären und bekannte Auflagen für Versammlungen. Zusätzlich müssen die Besucher durch die sogenannte „Corona-Pandemie“ auf die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern achten. Unsere Teilnehmer können sich jedoch frei über das Gelände bewegen. Es wird keine Standortmarkierungen oder dergleichen für unsere Gäste geben. Um den Publikumsverkehr vor den Infoständen zu kontrollieren, wird es eine Laufrichtung geben, welche am Tag selbst durch Schilder gekennzeichnet wird. Außerdem ist es an diesem Tag per Auflage explizit Verboten eine Mundnasenbedeckung zu tragen, egal ob medizinischer Art oder in Form eines Schlauchschals. Die Tatsache, dass „Corona“ durch das auf öffentlichen Versammlungen gesetzlich bestimmte Vermummungsverbot als nicht mehr existent erscheint, sollte einen jeden klar denkenden Menschen nochmals ermutigen, das Handeln dieses Systems zu hinterfragen.

Unsere Aktivisten ermöglichen trotz der derzeitigen Verbote und Einschränkungen ein nationalrevolutionäres Fest, welches ein Stück Freiheit zurückbringt! Die Anreise empfiehlt sich per PKW. Im gesamten Stadtgebiet gibt es ausreichend Parkplätze, welche gegen kleine Gebühr zu nutzen sind. Wir freuen uns auf euch!

Politik, Kultur und Gemeinschaft – Die ganzheitliche Alternative!

Bereits in den beiden vorhergegangenen Jahren konnte der „Tag der Heimattreue“ ein Angebot schaffen, das nicht mit fremdem Geld erkauft werden musste, sondern durch die Tatkraft und den Idealismus schaffender Mitglieder einer jungen Partei aus tiefster Überzeugung auf die Straße getragen wurde. So steht auch in diesem Jahr wieder einiges auf dem Programm. Neben verschiedenen Rednern, welche über die Standpunkte unserer Partei informieren werden, warten zahlreiche Stände auf die Besucher. Von einem breiten Informationsstand bzw. Ständen über Ausstellungen unserer Arbeitsgemeinschaften bis hin zu einem Handwerkermarkt, bei dem Mitglieder allerlei selbst gemachte Waren anbieten, welche gegen freiwillige Spenden, die in unsere alljährliche „Tierfutter statt Böller“-Kampagne fließen, erworben und selbst erstellt werden können, schmücken den Kurkölner Platz am 8. August in Olpe. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt sein, so dass niemand hungrig oder durstig bleiben muss. Selbstverständlich wird auch der Nachwuchs mit verschiedenen Spielen und einem kleinen Programm versorgt sein. Musikalisch wird das Programm durch einen Auftritt des bekannten nationalen Rappers „Makss Damage“ sowie die Liedermacherin „Varghona“!

Für unsere Kleiderkammer im Parteibüro in Siegen, in dem „Hilfe für Deutsche geleistet wird, nehmen Aktivisten am Informationsstand an diesem Tag ebenfalls Kleiderspenden entgegen!

Das System ist am Ende – Wir sind die Wende!

Derzeit durchlebt unser Volk eine brisante Zeit. Die sogenannte „Corona-Krise“ greift massiv in die Freiheitsrechte des Bürgers ein, Einschränkungen bestimmen den Lebensalltag und die Politik wirkt lieber repressiv auf das eigene Volk ein, anstatt wissenschaftliche Aufklärung zu leisten. Bemühte sich die BRD bisweilen um jeden Preis, den Schein eines Landes des Wohlstandes aufrecht zu halten, welches sich um die Armut der ganzen Welt kümmern könnte, plagen nun ganz offen Existenzängste den Menschen. Der erzwungene „Lockdown“ offenbarte die desaströse Situation des Mittelstandes, welcher im Sinne des vorherrschenden Raubtierkapitalismus droht, ausradiert zu werden, damit im Zeichen des Globalismus agierende Großunternehmen freies Feld vorfinden. Gewinne weniger maximiert und das Volk zahlt die Zeche. Die zum Egoismus und Liberalismus herangezüchtete Gesellschaft zerfleischte sich in großen Teilen am Warenregal beim Wocheneinkauf. Das System wirkt derweilen planlos und agiert für den „Normalbürger“ ersichtlich willkürlich.

Antworten auf diese Zeit können die Herrschenden nicht bieten, denn ihr System kann diese Störfaktoren nicht überwinden oder gar mögliche Entwicklungen abwenden. Wir als nationalrevolutionäre Bewegung dürfen in diesen Zeiten nicht zu Zaungästen werden, weshalb es auch jetzt ganz klar lautet: “Heraus auf die Straße!”. Das politische Vakuum gilt es mit Inhalten, die unserem Volk eine lebenswerte Zukunft ebnen, zu füllen. Der Zeitpunkt, sich als echte Alternative zu beweisen, könnte nicht passender sein. Aus diesem Grund stellen sich unsere Aktivisten allen Widrigkeiten und laden zum „Tag der Heimattreue“ im sauerländischen Olpe. Erst vor Kurzem eröffnete unsere Partei im wenige Minuten entfernten Siegen ein Partei- & Bürgerbüro. “Der III. Weg” festigt sich auch in Westdeutschland!

Tag der Heimattreue

8. August 2020

Beginn 12:00 Uhr

Kurkölner Platz

57462 Olpe

Für weitere Fragen stehen unsere Aktivisten im Vorfeld im Parteibüro zu den angegebenen Öffnungszeiten bereit oder sind unter der 0178/1539194 telefonisch erreichbar.