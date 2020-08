Die Werbetrommel der Überfremdung wird trotz Corona weiterhin kräftig gerührt

Trotz des Wahnsinns rund um Corona rühren die Mächte hinter dem Überfremdungsapparat weiter die Werbetrommel für die Überfremdung unserer Heimat und den immer weiter voranschreitenden Volkstod unseres Volkes. So fordert die Bundesagentur für Arbeit trotz der aktuell steigenden Arbeitslosigkeit noch mehr Zuwanderung von sogenannten Fachkräften. Als Grund gibt die Bundesagentur für Arbeit den Mangel von gelernten Arbeitskräften im medizinischen Bereich, sowie im Pflegebereich an. Das hierbei oftmals nicht das Personal für eine ausreichende Betreuung fehlt, sondern durch die Privatisierung von Krankenhäusern an Personal gespart wird, lassen die Verantwortlichen völlig an sich vorüberziehen. So macht es weiterhin den Anschein, als wolle man weiterhin gut geschulte deutsche Ärzte und Pflegepersonal abwandern lassen, welche durch die Privatisierung und der daraus resultierenden Gewinnorientierung oftmals viel zu niedrige Gehälter beziehen. Dieser Kreislauf “Privatisierung und Gewinnorientierung” führt dazu, dass die Kapitalisten in den Vorständen billiges Personal im Ausland suchen. Das Wohlergehen der Verbraucher, besonders das der Hilfsbedürftigen im Falle eines Krankenhauses, wird dabei bewusst außen vor gelassen.

Auch der demografische Wandel wird in Zusammenhang mit dem Thema Fachkräftemangel gerne als Totschlagargument benutzt. Dass hieran von den etablierten Parteien nichts geändert wird und Familien nicht ausreichend gestützt werden, wie zB. mit einem Ehestandsdarlehen, ist als aufgeweckter Mensch völligst unverständlich. Anstatt das Problem zu beheben oder dagegen anzukämpfen, werden Dinge wie zB. das Abtreiben beworben und die Bildungspolitik seit Jahren gegen die Wand gefahren. Man bekommt bei diesem Thema immer wieder den Eindruck, als wolle die alteingesessene Politik rund um Grüne, Linke und SPD das Problem gar nicht beheben. Im Gegenteil, es macht den Anschein, als würde bewusst gegen das Volk gearbeitet.