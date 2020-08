Erste Impressionen vom „Tag der Heimattreue“ in Olpe!

Zum dritten Jahr in Folge veranstalteten die Aktivisten vom „III. Weg“- Stützpunkt Sauerland den „Tag der Heimattreue“ in Olpe. Politik, Kultur und Gemeinschaft wurden an diesem Tag in einem öffentlich Fest vereint. Erneut konnte ein greifbarer Gegenpol zum BRD-Zeitgeist geschaffen werden. Völlig störungsfrei konnte unsere Partei einen Anlaufpunkt für die gesamte deutsche Familie schaffen. Auch von hochsommerlichen Temperaturen ließen sich niemand abschrecken, sodass der Kurkölner Platz fest in nationaler Hand war! Ein ausführlicher Bericht folgt…