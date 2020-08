Fotogalerie zum “Tag der Heimattreue” in Olpe

Am vergangenen Sonnabend, den 8. August, rief der “III. Weg”- Stützpunkt Sauerland zum alljährlichen “Tag der Heimattreue” in Olpe auf. Das nationalrevolutionäre Fest ist mittlerweile nicht nur ein fester Termin im Kalender unserer Aktivisten, sondern auch von Jahr zu Jahr mehr Bürgern ein Begriff. Politik, Kultur und Gemeinschaft formten den Tag zu einem greifbaren Gegenpol zum BRD-Zeitgeist. Die Tatsache, das unsere nationalrevolutionäre Partei erst vor wenigen Wochen ein Partei- und Bürgerbüro im nahe gelegenen Siegen eröffnete, untermauerte die Leuchtturmfunktion der Arbeit in Westdeutschland. Während die Presse gebetsmühlenartig fast tagtäglich wiederholt, dass der “III. Weg” in der Region keinen fruchtbaren Boden vorfinden würde, eine antideutsche Demonstration nahezu bedeutungslos und ohne Auswirkung eine Runde durch die Stadt drehte, der örtliche Überfremdungsverein “Willkommen in Olpe” zu einer Fotoaktion aufriefen und der Olper Kreisverband “Bündnis90/Die Grünen” auf dem Marktplatz im eigenen Saft schmorten, war der Kurkölner Platz fest in nationaler Hand. Eine bunte Mischung aus Mitgliedern unserer Partei und Bürgern belebten trotz hochsommerlicher Temperaturen das volkstreue Fest im Herzen von Olpe!

Hier geht es zur Fotogalerie!