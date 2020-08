Jens Spahn wird aus Wuppertal verjagt (+Videos)

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wurde am 24. August in Wuppertal (NRW) im Zuge einer Wahlkampftour von rund 100 Gegendemonstranten empfangen. Auf dem Johannes-Rau-Platz vor dem Rathaus wollte dieser eigentlich an einem CDU-Infostand teilnehmen und Werbung für seine Parteifreunde im Kommunalwahlkampf machen. Nur dies war nicht möglich, da die Corona-Maßnahmen-Gegner ihn gebührend und lautstark empfangen, so daß dieser mehr um seine Sicherheit bedacht war, als ernsthaft Wahlwerbung zu betreiben. Die Protestierenden skandierten u.a. “Massenmörder, Massenmörder!“.Laut der Wuppertaler Rundschau verließ Spahn bereits nach nicht mal einer halben Stunde den Platz und zog sich in seine gepanzerte Limousine zurück, deren Abfahrt auch noch von Demonstranten blockiert wurde, bis die Polizei gewaltsam die Straße räumte.