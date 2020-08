Nach Bluttat – Asylkritische Flugblätter in Plattling verteilt

Am Donnerstag, dem 6. August 2020, kam es am Abend zu einer schrecklichen Tat eines „Kulturbereicherers“ aus Afghanistan. Dieser erstach vor seinem Arbeitsplatz eine junge deutsche Frau mit der er wohl eine Beziehung pflegte. Der zur Tatzeit alkoholisierte Afghane befindet sich derzeit in Haft und dürfte auf seinen Prozess warten. Das gemeinsame Kind befindet sich inzwischen in der Obhut einer Pflegefamilie.

Asylkritische Flugblätter verteilt

Aktivisten aus Ostbayern starteten deswegen eine Flugblattaktion, um in Plattling auf den Multikulti Wahnsinn der BRD hinzuweisen. Bei hochsommerlichen Temperaturen verteilte man großflächig asylkritische Flugblätter im beschaulichen Plattling. Auch rund um den Tatort wurden Flyer in Briefkästen und an Anwohner verteilt. Hier kam man mit so manchen Plattlinger ins Gespräch. Die Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei ernteten Zuspruch auf die Flyer und auch die Zusage das man das Anliegen des „III. Weges“ zu hundert Prozent unterstütze. „ Es sei einfach genug“ meinte z.B. ein junger Deutscher aus Plattling der sich sichtlich über das Material unserer Partei freute.

Multikulti tötet

Dass es genug sei und dass sowohl harte Konsequenzen als auch ein Umdenken in der deutschfeindlichen Asylpolitik in dieser BRD nötig wäre, hört man freilich nicht von den etablierten BRD-Parteien. Selbstverständlich liest man auch von der Schmierfinkenpresse außer den üblichen leeren Phrasen und den scheinheiligen Krokodilstränen ebenfalls nichts. Nach wie vor praktisch offenen Grenzen und grenzenlose Zuwanderung sind die Ursachen solcher Tragödien. Der BRD Umerziehungswahn und Multikulti forderte hier wieder ein Opfer und hielt blutige Ernte.

Heimat bewahren

Mit dieser Aktion wurde einmal mehr den Deutschen in Plattling eine wirkliche nationale Alternative zu dem BRD Überfremdungswahnsinn aufgezeigt. Wie in Plattling so fordert unsere Partei „Der III. Weg “ in ganz Deutschland, die deutsche Substanz und die deutsche Identität zu fördern und zu schützen! Masseneinwanderung, Asylmissbrauch und Multikulti-Wahn bedrohen unsere nationale Identität und somit unser gesamtes Volk, welches seit über 2000 Jahren im Herzen Europas seinen Platz hat.

Wir fordern weiterhin, kriminelle Ausländer härter zu bestrafen und konsequent abzuschieben. Mit der Lethargie und dem Schuldkult, der kritisches Hinterfragen solcher Mordtaten im Keim ersticken soll muss Schluss sein. Werte, Traditionen und ein stolzes Nationalbewusstsein müssen unserem Volk vermittelt werden! Jeder Plattlinger und jeder aufrechte Deutsche ist aufgefordert sich in unsere Bewegung einzureihen und mit uns den Kampf um Deutschland zu streiten!

Überfremdung stoppen!

Kriminelle Ausländer raus!

Damit Deutschland das Land der Deutschen bleibt!