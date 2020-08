NRW plant für Montag großangelegte Maskenkontrolle

Ordnungsämter, Bundespolizei, die Deutsche Bahn und sonstige Verkehrsunternehmen wollen am Montag eine Großaktion zur Kontrolle der Maskenpflicht in Nordrhein-Westfalen durchführen. Laut Landesministerium soll in Regionalzügen und S-Bahnen unter anderem vom Bahnpersonal nach Maskenverweigerern gesucht und diese dann an mehreren großen Bahnhöfen der Bundespolizei oder dem Ordnungsamt übergeben werden. Dort will man dann das Bußgeld von 150 Euro, das seit dem 12. August gilt, erheben. Schon jetzt führen aber einzelne Städte ähnliche Aktionen in Bussen und Straßenbahnen auf lokaler Ebene durch.