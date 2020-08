Thema “Ausländerkriminalität in Ostbayern” am offenen Stammtisch

Am zweiten Freitag im August hatte der „III. Weg“-Stützpunkt Ostbayern wieder zum offenen politischen Stammtisch im Landkreis Cham geladen. Thema des Abends war: Ausländerkriminalität in Ostbayern.

Nach dem Verzehr von selbst gemachtem Wurstsalat eröffnete eine Aktivistin aus Ostbayern, im Sinne der Brauchtumspflege, den politischen Stammtisch mit einen kurzen Vortrag über die Herkunft des bekannten Waidlerliedes „wir san vom Woid dahoam“. Selbstverständlich ließen wir es uns im Anschluss nicht nehmen, gemeinsam dieses Lied anzustimmen. Anschließend wurde das Wort an die vor Kurzem gewählte Landesvorsitzende Jasmin Eisenhardt übergeben. Nach kurzer Bekanntgabe von Neuigkeiten und nahen Terminen der Partei ging man zum Hauptthema des Abends über. Um es den Besuchern des Stammtisches zu veranschaulichen, wurden Artikel der letzten vier Wochen von regionalen Zeitungen vorgelesen. Wer dachte, schwere Verbrechen gibt es nur in den Großstädten, wurde eines Besseren belehrt.

Von versuchter Vergewaltigung bis Mord war in den letzten vier Wochen alles dabei. Dank einer verfehlten Asylpolitik der BRD-Schergen sind solche Straftaten im ländlichen Raum trauriger Alltag. Nach anschließender Diskussion nutzte die Runde am politischen Stammtisch noch die Gelegenheit, sich im urig gemütlichen Häuschen auszutauschen und bereits das Thema für den Stammtisch am 11. September zu beschließen. Nach kurzer Überlegung entschied man, den Stammtisch unter dem Motto „Antiimperialismus“ abzuhalten.

Der offene Stammtisch kann auch von Interessenten besucht werden und findet immer am zweiten Freitag im Monat im Landkreis Cham statt.