Linksextremer Anschlag auf Siegener Parteibüro

In der Nacht von Montag auf Dienstag erlebte unsere Partei „Der III. Weg“ einen erneuten Anschlag auf das Partei- & Bürgerbüro in Siegen. Im Schutze der Dunkelheit beschmierte ein kommunistisches Pärchen gegen 2:00 Uhr Fenster und Fassade des nationalrevolutionären Objektes. Zusätzlich flogen mit Farbe gefüllte Glasbehälter gegen das Wohnhaus. Nachdem die Kriminalpolizei samt Spurensicherung ihre Arbeit am Tatort beendet hatte, standen unverzüglich mehrere Aktivisten bereit, um alle Schäden schon in den frühen Morgenstunden zu beheben.

Während den Reinigungsarbeiten zeigten sich immer wieder Anwohner bestürzt, sprachen sich solidarisch für den „III. Weg“ aus und gaben sogar Tipps zur besseren Reinigung. An dieser Stelle bedanken wir uns für den erfahrenen Rückhalt im Quartier Hammerhütte. Nach kurzer Zeit konnten die Schäden durch gemeinschaftliches Handeln weitestgehend beseitigt werden.

Fest steht, auch diese kriminelle Handlung bestätigt uns in unserem Tun und Handeln und unbeeindruckt geht unsere politische Arbeit für Familie, Volk und Heimat weiter.

Dieser neuerliche Vorfall zeigt jedoch, was Pressehetze, wie man sie erst am gestrigen Tag in den Regionalzeitungen erleben durfte, bewirken kann und wie sie die Kinder der BRD zu Straftaten verleitet.