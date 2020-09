Siegen: Lügenpresse hetzt wieder gegen den „III. Weg“

Die Tatsache, dass es die systemhörige Presse mit der Wahrheit nicht so genau nimmt, ist bekannt. Reißerische Überschriften, vage Behauptungen und politisch korrekte Botschaften füllen die Blätter der Zeitungen. Seit der Eröffnung unseres Parteibüros in Siegen lassen sich die regionalen Pressestuben keine Gelegenheit entgegen, unsere Partei und unsere Mitglieder zu kriminalisieren. Nun behauptet die Siegener Zeitung, am vergangenen Sonntag hätten „III. Weg“-Aktivisten die Teilnehmer einer „Stolpersteinwanderung“ verbal angegriffen und mit Worten wie „Du Drecksjude“ beleidigt. Eine glatte Lüge im konsequent geführten K(r)ampf gegen Rechts.

„Gedenkzug“ beschimpft einzelnen Aktivisten unserer Partei

Entgegen der Darstellungen in der Presse bewegte sich keine Gruppe von Mitgliedern durch das Quartier Hammerhütte, sondern lediglich ein einziger Aktivist mit seinem Hund. Dieser traf am späten Nachmittag in unmittelbarer Nähe unseres Parteibüros auf den Gedenktross der Volkshochschule. Im Vorbeigehen wurde der Aktivist von der 15-20 Mann starken Gruppe erkannt. Aus der Gruppe hinaus wurden Beleidigungen gegen den Nationalisten ausgesprochen. „Nazischwein“ und „Judenmörder“ wurde unserem Aktivisten entgegengerufen. Dieser ließ derartige Beleidigungen jedoch nicht unwidersprochen und stellte die ewiggestrigen Büßer zur Rede. In einem kurzen Gespräch widersprach unser Mitglied den höchst einseitigen Darstellungen und konsequent geführter Hetze gegen unsere Partei. Einzig durch das Hundebellen wurden weitere „III. Weg“-Aktivisten in der Schlachthausstraße auf die Situation aufmerksam. Durch ständige Angriffe und glaubhaften Androhungen von Gewalt seitens des politischen Gegners herrscht bei unseren Mitgliedern eine Grundsensibilität, Augen und Ohren offenzuhalten vor. Als weitere Mitglieder in die Wiesenstraße bogen, riefen die aufgebrachten Teilnehmer der Gedenkwanderung die Polizei und fabulierten vermeintlich strafrechtlich relevante Äußerungen herbei. Nach wenigen Minuten war der Spuk vorbei und beide Gruppen gingen ihre Wege.



Kurz darauf versanken linke Kreise auf sozialen Netzwerken im Betroffenheitswahn und schmückten die Ereignisse wie gewohnt fantasievoll aus. Doch auch in diesem Fall waren nicht nur volkstreue Deutsche das Feindbild, sondern auch die eingesetzte Polizei. So soll ein Beamter dem Verantwortlichen der Gedenkwanderung gesagt haben, dass er und seine Gefolgschaft eben auch mit kritischen Stimmen rechnen müssen. Offenbar erkannte man auch dort das provozierende Auftreten derer, die vorgaben, ein „Gedenken“ durchzuführen, jedoch gleichzeitig gegen politisch Andersdenkende hetzen und alles abseits der eigenen kruden Vorstellungen kriminalisieren.



Einen weiteren Skandal witterte das linke Klientel in dem Datum der „Auseinandersetzung“. So soll am vergangenen Sonntag der höchste jüdische Feiertag gewesen sein, welcher jedoch entgegen den Träumen von fanatischen Schuldkult-Anhängern nicht im Kalender der meisten Deutschen auftaucht.

Neben dem typischen Opfer/Täter Narrativ, welches durch die Presse ungefiltert übernommen wurde, war ebenso interessant zu beobachten, dass Corona-Auflagen offenbar für bestimmte Menschen nicht gelten. Ist für den „Normalbürger“ das gesamte öffentliche Leben eingeschränkt, können sich die „politisch Korrekten“ ohne Einschränkungen versammeln.

Unsere Partei „Der III. Weg“ wird auch trotz der neuesten Hetzkampagne in Siegen weiterhin konsequent Politik für deutsche Interessen verfolgen!

Es bleibt wie es war!

Die Presse lügt!