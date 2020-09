Sing mit, Kamerad! Wir tragen das Vaterland

Wilhelm Decker, geboren in Rostock, nahm ab 1917 „von der Schulbank weg“ am Ersten Weltkrieg teil. Er wurde früh Mitglied der nationalsozialistischen Bewegung und starb am 1. Mai 1945 bei der Verteidigung von Berlin. 1936 schuf Wilhelm Decker das Lied “Wir tragen das Vaterland”.

Liedtext “Wir tragen das Vaterland”

1. Wir tragen das Vaterland in unsern Herzen.

Denn wir sind das Reich,

und wir sind der Deich

um Volk und Arbeit und Freiheit zugleich.

Wir tragen das Vaterland in unsern Herzen.

2. Wir tragen das Vaterland in unsern Herzen.

Denn wir sind der Staat,

und wir sind die Saat

für Zukunft, Leben, Ehre und Tat.

Wir tragen das Vaterland in unsern Herzen.

3. Wir tragen das Vaterland in unsern Herzen.

Für Deutschlands Gebot

getreu bis zum Tod

stehen wir im Kampf für Arbeit und Brot.

Wir tragen das Vaterland in unsern Herzen.

Warum “Sing mit, Kamerad!”

Zu einer kulturerhaltenden, wie kulturschaffenden Bewegung gehört auch das Singen dazu. Nun gibt es aus dem deutschen Volk heraus einen reichen Schatz an völkischen, bündischen und soldatischen Liedern, die nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Wir wollen mit diesem Angebot eben jene Lieder wieder ins Bewusstsein der heutigen Aktivisten rufen.