“Wir räumen auf!” – Umweltschutz-Aktion in Südliches Anhalt

Unsere Partei „Der III. Weg” steht für die Schaffung bzw. Wiederherstellung einer lebenswerten Umwelt, die Erhaltung und Entwicklung der biologischen Substanz des Volkes, die Förderung seiner Gesundheit und die Belange unseres Volkes! Dabei reden wir nicht nur, wie viele andere, sondern handeln. Vom 5. zum 6. September fand die von unseren Mitgliedern groß angelegte Aktion „Wir räumen auf“ in der Stadt Südliches Anhalt statt. Bürger hatten sich wiederholt über illegale Müllablagerungen beschwert und uns um Hilfe gebeten.

„Der III. Weg” und die Umweltpolitik

Heimatverbundene Politik ist seit jeher auch Umweltpolitik. Ohne eine umweltfreundliche Politik ist jedes Volk in seiner Substanz gefährdet. Nur durch die Verbundenheit mit seiner Heimat kann der Mensch ein Bewusstsein für den Umweltschutz entwickeln. Natur-, Tier- und Umweltschutz dürfen daher nicht auf einseitig-ökonomischen Überlegungen beruhen. Wir von der nationalrevolutionären Partei „Der III. Weg“ fordern die Rückbesinnung auf eine artgerechte Lebensweise von Mensch und Natur.

„Der III. Weg” räumt auf

Am vergangenen Wochenende waren Aktivisten des Stützpunktes Mittelland in einem Stadtteil der Stadt Südliches Anhalt unterwegs und säuberten Orte der illegalen Müllentsorgung.

Wo die liberale Gesellschaft ihre hässliche Umweltverschmutzungsfratze zeigt, packen die Mitglieder der Partei „Der III. Weg” an und zeigen den Mitbürgern ihr Verständnis von Umweltschutz, welcher untrennbar verbunden ist mit der Heimat.

Wir machen dies unentgeltlich, denn wir sehen es als unsere Pflicht an, unseren Kindern und Enkeln ein Vaterland zu hinterlassen, in dem man leben kann. Wir sind dort zur Stelle, wo das Land Sachsen-Anhalt, die Stadt Südliches Anhalt, der Landkreis Anhalt Bitterfeld und die Wohnbaugenossenschaften versagen.

Wir leben den Bürgern vor und klären Sie vor allem auf, was wir im Großen fordern und erreichen wollen: einen konsequenten Umweltschutz, der zwingend mit dem Heimatschutz verbunden ist.

„Der III. Weg” packt an

Die Aktivisten des Stützpunktes Mittelland werden auch in den kommenden Wochen und Monaten auf den Straßen, in den Parks und auf den Spielplätzen präsent sein und für Sauberkeit und Sicherheit sorgen. Wir tun dies eben nicht, im Gegensatz zu den etablierten Parteien, um uns mit dieser Aktion zu rühmen.

Nein, wir sehen uns in der Verantwortung gegenüber unserem Land und wir wollen damit Nachhaltigkeit schaffen. Deswegen sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie uns in ihrem Viertel sehen oder kontaktieren Sie uns, wenn sie auf einen Missstand aufmerksam machen wollen.