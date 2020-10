Anti-Türkgücü-Aufkleber in Mannheim sorgen für Aufregung

In den vergangenen Tagen wurden in der Rhein-Neckar Metropole Mannheim laut Kommentaren in sozialen Netzwerken rund um das Carl Benz-Stadion Aufkleber unserer Partei “Der III. Weg” gesichtet. Das Stadion ist die Heimspielstätte des Fußballdrittligisten SV Waldhof Mannheim, der am Wochenende den frisch aufgestiegenen Türkgücü München empfing. Auf den Aufklebern, die laut diversen Einträgen in den sozialen Netzwerken nicht nur in Stadionnähe , sondern auch im Umfeld der einschlägigen Fantreffs angebracht wurden, prangt die Botschaft “Unser Stadion-Unsere Regeln-Türkgücü nicht willkommen”, mit dem zusätzlichen Verweis auf die Netzseite unserer Partei. Der Grund für das vermehrte Vorkommen der Aufkleber in der Stadt dürfte nur unschwer zu erraten sein und in der besagten Partie liegen.

Der heutige Profifußball steht mit seinem Kommerz, der Korruption und den traditionslosen, aus aller Herrenländer zusammengekauften Multikultimannschaften sinnbildlich für den Geist der liberalkapitalistischen Gesellschaft. Reine Ausländervereine wie der türkische Drittligist stellen das Paradebeispiel einer Überfremdung dar, welche sich durch alle Lebensbereiche zieht. Auch der SV Waldhof Mannheim sorgte immer wieder für negative Schlagzeilen in Sachen Überfremdung, so etwa mit einem Hausverbot für einen nationalistischen Stadtratsabgeordneten oder mit jüngsten Distanzierungen von „rassistischen“ Vorfällen.

Die Partei und Bewegung “Der III.Weg” steht dagegen für einen Deutschen Fußballbund, der seinem Namen auch gerecht wird. Türkische Sportvereine haben wie allgemein die türkische Identität und Kultur selbstverständlich ihre Daseinsberechtigung – und zwar in ihrer angestammten Heimat. Und die ist eben nicht Deutschland, sondern die Türkei.

In Mannheim ist man anscheinend derselben Meinung: Türkgücü München? Nicht Willkommen!