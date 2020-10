Antifa-Angriff auf Wohnhaus von Münchner Bürgern

In der Nacht von Samstag den 3. Oktober 2020 auf Sonntag wurde in der Nähe von München ein feiger Anschlag auf das Elternhaus unseres stellvertretenden Landesvorsitzenden Bayern Karl-Heinz Statzberger verübt. Gegen 2 Uhr Nachts kamen etwa 20 vermummte Antifaschisten und warfen mit Farbe gefüllte Christbaumkugeln gegen die Fassade. Zudem wurde noch ein Schriftzug mit Sprühfarbe auf die Straße geschmiert. Dass Statzberger schon seit Jahren nicht mehr dort wohnt, scheint der fünften Kolonne des Systems bei ihrer schlechten Recherche wohl entgangen zu sein. Somit wurden erneut von der Münchner Antifa unschuldige Bürger massiv geschädigt. Schon 2016 wurde ein Auto einer Bürgerin von Münchner Linksextremisten der Antifa beschädigt (siehe: Dumm, Dümmer, Münchner Antifa!). Auch dort gingen die feigen Täter nur Aufgrund vager Vermutungen an ihr zerstörerisches Werk und trafen – wie im aktuellen Fall – Unbeteiligte.