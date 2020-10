Sammlung für die “Deutsche Winterhilfe” in Berlin

Die politische Aufklärungsarbeit in Berlin trägt weitere Früchte.

Nicht nur gestiegene Mitglieder- und Interessentenzahlen hat unsere nationalrevolutionäre Bewegung in der Hauptstadt zu verzeichnen, sondern auch zahlreiche Spenden und Großspenden bestehend aus Kleidung und Spielsachen für die “Deutsche Winterhilfe” aus Berlin-Neukölln.

Gerade jetzt, zum Beginn der kalten Jahreszeit und der drastischen Einschränkungen durch die Coronamaßnahmen, fehlt es immer mehr Menschen an grundlegenden Sachen. Staatliche Hilfe sucht man vergebens und so geraten immer mehr Landsleute in existenzielle Notlagen.

Die gespendeten Kleider- und Sachspenden kommen in unseren Ausgabestellen und Büros in Plauen und Siegen zum Einsatz, sowie bei Infoständen in der Region.

Wenn auch Du Kleidung, Spielzeug, Tierfutter oder Hygieneprodukte spenden willst, dann setze dich mit uns in Verbindung.

Vom ICH zum WIR.

Deutscher Sozialismus jetzt!