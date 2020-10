Sing mit, Kamerad! In den Ostwind hebt die Fahnen

Der Dichter und Komponist Hans Baumann (1914-1989) schrieb das Lied “In den Ostwind hebt die Fahnen” im Jahre 1935.

Baumann wurde als Sohn eines Berufssoldaten geboren. Zunächst war er Mitglied in einem katholischen Jugendbund, später wechselte er zur Hitler-Jugend. Seinen Beruf als Volksschullehrer übte Hans Baumann nur kurze Zeit aus, denn schon 1934 wurde er in die Reichsjugendführung berufen, wo er 1935 zunächst als Mitarbeiter der Abteilung „Laienspiele“ und später als Referent für auslandsdeutsche Kulturarbeit tätig war. Von 1939 bis 1945 war er Soldat, meist in der Propagandakompanie 501 an der Ostfront. Bestimmende Themen seiner Dichtung waren die soldatische Pflicht, die Frontkameradschaft, der ehrenvolle Tod fürs Vaterland, die Plichterfüllung der Werkschaffenden und Bauern sowie die Wertschätzung der Mütter als Garanten für die Erhaltung des Volkes. Hans Baumann war nach Ende des 2. Weltkrieges weiter als Dichter und Autor tätig, u.a. schrieb er viele Kinderbücher.

Liedtext “In den Ostwind hebt die Fahnen”

1. In den Ostwind hebt die Fahnen,

Denn im Ostwind stehn sie gut,

Dann befehlen sie zum Aufbruch,

Und den Ruf hört unser Blut.

Denn ein Land gibt uns die Antwort,

Und das trägt ein deutsch Gesicht,

Dafür haben wir geblutet,

Und drum schweigt der Boden nicht.

2. In den Ostwind hebt die Fahnen,

Laßt sie neue Straßen gehn,

Laßt sie neue Straßen ziehen,

Daß sie alte Heimat sehn.

Denn ein Land gibt uns die Antwort,

Und das trägt ein deutsch Gesicht,

Dafür haben wir geblutet,

Und drum schweigt der Boden nicht.

3. In den Ostwind hebt die Fahnen,

Daß sie wehn zu neuer Fahrt.

Macht euch stark, wer baut im Osten,

Dem wird keine Not erspart.

Doch ein Land gibt uns die Antwort

Und das trägt ein deutsch Gesicht,

Dafür haben wir geblutet,

Und drum schweigt der Boden nicht.

4. In den Ostwind hebt die Fahnen,

denn der Ostwind macht sie weit –

drüben geht es an ein Bauen,

das ist größer als die Zeit.

Doch ein Land gibt uns die Antwort

Und das trägt ein deutsch Gesicht,

Dafür haben wir geblutet,

Und drum schweigt der Boden nicht.

Auszeichnungen und Ehrungen

1941 – Dietrich-Eckart-Preis für das Gesamtwerk, gemeinsam mit dem Literaturhistoriker Adolf Bartels

1956 – Friedrich-Gerstäcker-Preis für Die Höhlen der großen Jäger

1959 – Gerhart-Hauptmann-Preis (zurückgezogen 1962)

1968 – Preis der New York Herald Tribune für das beste Jugendbuch

1972 – Mildred L. Batchelder Award für Das Land Ur

Warum “Sing mit, Kamerad!”

Zu einer kulturerhaltenden, wie kulturschaffenden Bewegung gehört auch das Singen dazu. Nun gibt es aus dem deutschen Volk heraus einen reichen Schatz an völkischen, bündischen und soldatischen Liedern, die nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Wir wollen mit diesem Angebot eben jene Lieder wieder ins Bewusstsein der heutigen Aktivisten rufen.