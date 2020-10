Vogtland: Altparteien stimmen gegen kostenlose Hortplätze

In der Trägerschaft des Vogtlandkreises befinden sich die Horteinrichtungen BTA Oeslnitz und BTA Auerbach. Zur Kreistagssitzung am Donnerstag, den 1. Oktober 2020, ging es um die Höhe der Elternbeiträge. Der Antrag sah drei Varianten vor, bei denen die monatlichen Kosten für Eltern zwischen 80,34 € und 85,88 € liegen.

Am 1. Juni 2019 wurde die Förderschülerbetreuungsverordnung dahingehend angepasst, dass die Untergrenze für den Elternbeitrag entfällt. Das bedeutet, dass Kommunen und Landkreise für Hortplätze keine prozentuale Mindesthöhe der zuletzt festgelegten Betriebskosten mehr erheben müssen.

Unsere Partei mit ihrem Kreisrat Tony Gentsch reichte zu dieser Verwaltungsvorlage einen Erweiterungsantrag ein. Als vierte Variante sollte der Elternanteil für alle Betreuungsarten und Betreuungszeiten auf 0% der sämtlichen Betriebskosten festgelegt werden. Somit wären die Hortplätze für die Eltern kostenlos gewesen. Dagegen regte sich Widerstand. Vor allem von der Partei „Die Linke“.

Bevor unser Kreisrat seinen Antrag begründen konnte, sprach ein Vertreter der SED-Nachfolgepartei. In seiner Rede ging er darauf ein, dass seine Partei alle drei Varianten ablehne, da sie sich für eine kostenlose Betreuung einsetzen. Im weiteren Verlauf ging er auf unsere vierte Variante ein, die ja genau das forderte, was Die Linke angeblich anstrebe, dass nämlich die Plätze kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Jedoch wird unser Antrag kategorisch abgelehnt, da dieser vom „III. Weg“ kommt. Damit zeigen die Linken einmal mehr, dass es ihnen nicht um die Anliegen der Bürger geht.

Im Anschluss wurde das Wort an Tony Gentsch überreicht:

„Herr Landrat, meine Damen und Herren Kreisräte, werte Vogtländer,

es ist immer ein wunderbares Schauspiel, wenn die selbsternannten Christdemokraten, die angeblich soziale Partei SPD und die Nachfolgepartei der SED, Die Linke, sich äußern, dass sie es gerne hätten, dass keine Elternbeiträge mehr für Grippen, Kindergärten und Horts erhoben werden. Doch kommt es zu einer Abstimmung, wird sich wieder einmal hingestellt und mit dem Finger auf die Politik nach Dresden gezeigt.

Dieses Beispiel zeigt ein weiteres Mal den Betrug am Bürger. Es ist nämlich die CDU, die seit 1990 und die SPD, die von 2004 bis 2009 und von 2014 bis heute in Sachsen regiert. Daher hätten die Weichen schon lange in Dresden gestellt werden können, dass Eltern nicht länger dafür bestraft werden, wenn sie Kinder in die Welt setzen.

Wir haben in Deutschland eine Geburtenrate von 1,3 Kindern. Das bedeutet, dass im Jahr mehr Deutsche sterben, als geboren werden. Diese katastrophale Entwicklung versuchen die Altparteien mit dem Zuzug von Ausländern, darunter Scheinasylanten und Terroristen, entgegenzutreten. Diese deutschfeindliche Politik ist nicht nur mehr als gefährlich, als Beispiel: Im letzten Jahr wurden über 50% aller Gewaltstraften in Plauen von Ausländern begangen und das bei einem Ausländeranteil von ca. 7%. Hinzu kommt, dass uns diese Politik jedes Jahr Milliarden kostet. Geld, das so dringend für das eigene Volk benötigt wird.

Die Linke zeigt mit ihrer Argumentation einmal mehr, was für eine Politik sie wirklich verfolgt. Sie hätten am 1. Oktober die Möglichkeit gehabt, für kostenlose Hortplätze zu stimmen. Aber nur weil der Antrag nicht von ihnen, sondern von meiner Partei „Der III. Weg“ gestellt wurde, wird dieser abgelehnt. Hier geht es doch nicht um eine Parteizugehörigkeit, sondern um die Familien, die in diesem Staat immer mehr dafür bestraft werden, Kinder in die Welt gesetzt zu haben. Diese familienfeindliche Entscheidung sollen die Linken einmal dem Bürger erklären.

Es ist mehr als höchste Zeit, dass endlich ein familienfreundliches Signal gesendet wird und daher beantrage ich, dass der Elternanteil für alle Betreuungsarten und Betreuungszeiten auf 0% der sämtlichen Betriebskosten festgelegt wird.“