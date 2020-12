Anspruchsvolle Wanderung im SP Mittelland

Trotz absinkender Temperaturen trafen sich erneut Aktivisten und Sympathisanten unserer Partei “Der III. Weg” für eine anspruchsvolle Wanderung. Diesmal wurde der malerische Burgenlandkreis ausgewählt, der neben schönen Landschaften durch Kultur und Geschichte glänzt.

Körper, Geist und Gemeinschaft

Hoch motiviert wurden von der Wandergruppe 33 Kilometer zurückgelegt, was sowohl für neue als auch erfahrene Wanderer eine ordentliche Strecke darstellte. Während der Wanderungen kamen unsere Aktivisten nicht nur mit der Natur in Berührung, sondern auch mit neuen interessierten Deutschen ins Gespräch und konnten so unsere Bewegung wieder ein Stück weit bekannter machen. Weder 0° C Außentemperatur noch anspruchsvolle Passagen konnten dabei der guten Stimmung etwas anhaben, sie lassen den Tag vielmehr noch umso fester in Erinnerung bleiben. Intensive Gespräche und die gemeinsame Erfahrung stärkten die Gemeinschaft der Teilnehmer noch weiter.

Ehrendienst

Die Wanderer nutzten den Marsch auch für den Besuch eines lokalen Gefallenen-Denkmals.

Nachdem es besichtigt und davor ein Gesteck niedergelegt wurde, entzündeten die Teilnehmer noch eine Kerze für den gefallenen Soldaten. Abgerundet wurde dieses kleine Heldengedenken mit dem Vortrag eines Ortskundigen, welcher von den spektakulären letzten Kriegstagen rund um Naumburg berichtete.

Diese innerliche Haltung und dieser unbändige Wille zum Überleben und Schutz unserer geliebten Heimat sind Verpflichtung und Vorbild für uns, in unserem politischen Kampf um unser Volk nicht zu erlahmen.