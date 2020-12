Großflächige Flugblattverteilungen im Berliner Westen

Durch gesteigerte Aktivitäten unseres Stützpunktes Berlin können wir zunehmendes Interesse an unserer Partei “Der III. Weg” in Form von neuen Mitgliedern und Interessenten vermelden. Dass diese Erfolge nicht von ungefähr, sondern die Früchte unserer kontinuierlichen politischen Arbeit sind, bezeugten unsere Aktivisten in den letzten Wochen mehr als deutlich, vor allem im Westteil Berlins.

So wurden kleinere und größere Flugblattverteilungen in Lichtenrade, Nord-Neukölln, Wilmersdorf, Wedding, Reinickendorf, Lichterfelde und Marienfelde durchgeführt. Ob Hochhaussiedlung oder Einfamilienhaus, kein Briefkasten blieb aus, der einen lesbaren Namen trug. Unsere Aktivisten hatten immer das passende Thema parat und konnten so vielseitig punkten. Inhaltlich ging es um die Corona-diktatorischen Maßnahmen der Bundesregierung, die Aufklärung über ausländische Einbrecherbanden, verbunden mit notwendigen Vorsichtsmaßnahmen und dem Bewerben unserer nationalrevolutionären Bewegung.

Sei auch DU aktiv für unsere Heimatstadt Berlin. Melde dich beim Stützpunkt Berlin und werde Teil unserer Bewegung!