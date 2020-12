Spanien will Impf-Verweigerer erfassen

Spanische Behörden plant die Einführungen eines Registers über Menschen, die das Angebot einer Impfung gegen das Coronavirus abgelehnt haben. Zwar soll das Register nicht-öffentlich zugänglich sein, werde aber an andere europäische Länder weitergegeben, sagte der spanische Gesundheitsminister Salvador Illa in einem Interview mit dem Fernsehsender La Sexta. Spanien will nach seiner Worten keine direkte Impfpflicht einführen, zwingt aber durch indirkete Maßnahmen die Bevölkerung zu einer Impfung. Nur noch 28 Prozent der im Dezember Befragten würden eine angebotene Impfung jetzt noch ablehnen. Im Vormonat betrug dieser Anteil noch 47 Prozent. Eine Langzeitstudio zu den möglichen Impfschäden wurde an keinem der neuartigen impfstoffe durchgeführt.