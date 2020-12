Stoppt den linken Terror in Berlin-Lichtenberg

Seit Jahren überziehen Linksextremisten unseren Bezirk mit Straftaten aller Art. Durch den Zuzug von Linksextremisten aus dem nahen Friedrichshain hat sich eine linksextremistische Struktur in Lichtenberg gebildet, die für mehrere Straftaten in Betracht kommt. Vor ein paar Wochen fanden dazu auch Hausdurchsuchungen der Polizei statt. Der letzte gewalttätige Vorfall war eine Sachbeschädigung an einem Hotel im Kaskelkiez, das hin und wieder heimattreuen Deutschen die Möglichkeit bietet, sich zu versammeln. Immer wieder brennen auch im Ortsteil Hohenschönhausen Autos.

Um diesen antideutschen und volksfeindlichen Entwicklungen entgegenzutreten, informierten Aktivisten und Mitglieder unserer Partei “Der III. Weg” die Anwohner “Am Tierpark”, in Friedrichsfelde und im Weitlingkiez mit Flugblättern zum Thema “linker Terror”. Aufgeklärt wurde auch die Nachbarschaft des Polizeigeländes in der Sewanstraße. Diese Einrichtung wurde kurz vor der Räumung des besetzten Hauses in der Friedrichshainer Liebigstraße 34 von kriminellen Linksextremisten massiv angegriffen und beschädigt.

Dazu wurde das direkte Umfeld der Geschäftsstellen der volksfeindlichen “Die Linke” und der Grünen aufgesucht. Diese Parteien kennen scheinbar keine Berührungsängste mit den Gewalttätern der sogenannten Antifa, da deren Anhänger viel zu oft auf der Straße gemeinsame Sache machen.

Zeitgleich wurde der Rundgang genutzt, um linksextremistische Propaganda aus dem Straßenbild zu entfernen.

Lichtenberg bleibt unser Kiez!

Linksextremisten entschieden entgegentreten!