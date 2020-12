Ungarn – Verfassungszusatz gegen den Gender-Wahnsinn

Die Regierung Ungarns hat ein neues deutliches Zeichen gegen die Umerziehung durch Linksextremisten gesetzt.

Bereits Viktor Orbans Maßnahmenpaket gegen den Geburtenrückgang, welches deutliche Parallelen zum historischen Nationalsozialismus aufweist (siehe hier!), sorgte für Unmut bei roten Genossen und den politisch-korrekten Gazetten im internationalen Raum.

Jetzt folgt der nächste Schlag, diesmal gegen den Gender-Wahnsinn mit einem vom Parlament gebilligten Verfassungszusatz!

Vater und Mutter = Mann und Frau – Wahrheit wird Teil der Verfassung Ungarns

Während man in Deutschland immer neue Geschlechter erfindet, um identitätsgestörte Menschen als „normal“ zu klassifizieren, will Ungarn damit endgültig Schluss machen.

Im neuen Zusatz der ungarischen Verfassung heißt es unter anderem: „Der Vater ist Mann, die Mutter ist Frau“

Eine Wahrheit, die dank der ununterbrochenen Umerziehung durch Linksextremisten heute klarer denn je ausgesprochen werden muss! Der Gender-Wahnsinn ist eine gefährliche Propaganda-Strategie von volksfeindlichen Subjekten, um der Psyche vor allem junger Menschen massiven Schaden zuzufügen und die traditionelle Familie aufzulösen.

Das Geschlecht steht mit Geburt des Kindes fest

Weiter heißt es im neuen Zusatz:

„Ungarn schützt das Recht der Kinder auf ihre bei der Geburt erhaltene geschlechtliche Identität und garantiert eine Erziehung entsprechend der Werteordnung, auf der die verfassungsmäßige Identität und christliche Kultur beruhen“

Diesem Auszug folgend liegt die Vermutung nahe, dass genderbedingte Umerziehung in Kitas und Schulen in Ungarn bald der Vergangenheit angehören. Eine wichtige Entscheidung zum Wohle der ungarischen Kinder und eine Hoffnung auf die Entthronung von linksextremen „Sozialpädagogen“ innerhalb dieser europäischen Nation.

Die Justizministerin Ungarns, Judit Varga, gab Folgendes über Facebook bekannt:

„Pass it on! Based on the decision of the National Assembly:

“Hungary protects the institution of marriage as a cohabitation between a man and a woman, based on voluntary decision, and the family as the basis for the survival of the nation. The basis of the family relationship is the marriage and the parent-child relationship. The mother is a woman, the father is a man.““

Übersetzung:

„Bitte verbreiten! Basierend auf dem Beschluss der Nationalversammlung:

„Ungarn beschützt die Institution der Ehe als das Zusammenleben zwischen einem Mann und einer Frau, basierend auf einer freiwilligen Entscheidung und der Familie als Überlebensgrundlage der Nation. Die Basis familiärer Beziehungen ist die Ehe und die Eltern-Kind-Beziehung. Die Mutter ist eine Frau, der Vater ist ein Mann.““

Ungarns Regierung ist mit ihrer nationalkonservativen Ausrichtung an vielen Stellen nicht als Vorbild zu betrachten. Jedoch darf man nicht alles und jeden blindlings kritisieren! Mit diesem Verfassungszusatz handelt Ungarn richtig.

Auch unsere Partei „Der III. Weg“ will den Umtrieben linksextremer Gender-Fanatiker nicht länger zusehen, daher lautet auch unserer Parole:

Kampf der Homopropaganda!