Wir lagen an den Küsten der Niederlande und hatten Covid 19 nicht an Bord (Teil 1/3)

Bereits im Mai sollte die Fahrt stattfinden, geplant war eine Segelreise vorwiegend um und über das Ijsselmeer, dem größten See der Niederlande. Dem damaligen 1. Lockdown geschuldet wurde umdisponiert und unsere Segelfahrt führte entlang der Niederländischen Nordseeküste mit einigen ihrer Inseln.

Unsere Mannschaft aus verschiedenen Stützpunkten (13 Kameraden, 3 Kameradinnen), traf sich zur Einschiffung in einer klassischen Hafenanlage mit Grachten (Kanäle für die Schifffahrt) und den typischen kleinen, oft verspielt wirkenden Wohn-und Geschäftshäusern, wie man sie an der niederländischen Küste findet. Unser Segelschiff, ein einstiger Frachtensegler mit zwei Masten und Schwertstabilisatoren (zum Schutz vor Abtriftung und zur Stabilität bei schwerer See) wartete auf uns, bezogen zu werden. Begrüßt wurden wir an Bord vom Kapitän und dessen einzigem Untergebenen, der uns als versierter Matrose während der Fahrt fachgerecht in die Kunst des Segelsetzens und -reffens, also in einen wesentlichen Teil seemännischer Arbeiten hinführen sollte.

Die Kajüten an Bord waren für je zwei Mann gedacht. Da wir nicht mit voller Belegung vor Ort waren, konnten einige von uns allein die Unterkunft beziehen. Der Begrüßungs- und Kennenlernabend wurde gebührend zünftig in einem Hafenimbiss zelebriert.

Nach kurzer Nacht bereiteten wir uns, manch einer ein bisschen aufgeregt, weil noch nie zur See gefahren, auf unser erstes Auslaufen vor.

Dienste ein. Die Mahlzeiten wurden gemeinsam im Aufenthaltsraum (Messe) eingenommen. Die Lebensmittel bunkerten wir in Kühlschränken und Stauräumen. Sie mussten bei Landgang nachbeschafft werden.

Ein Küchen-/Kochplan war vorbereitet. Wir wussten also immer im Voraus, was z.B. am nächsten Abend serviert wurde.

Der Kapitän und Matrose wurden über den gesamten Zeitraum der Segelfahrt von unseren Smutjes bewirtet.

Auslaufen hieß, erst einmal mit Motorkraft (Diesel) durch Grachten und Schleusentor soweit auf offene See zu fahren, bis genügend Wind anlag, um die Segel zu setzen. Eine nicht leichte Arbeit, denn das Setzen der Segel, wie Klüver, Rah, Haupt- oder Besansegel erfolgte per Hand/Zugkraft und mit einer Winsch (Winde). Unser Matrose verstand sein Handwerk hervorragend und lernte die Kameraden fachgerecht an.

Der erste Segeltörn ging bei klarem Wetter und mäßiger Brise zur westfriesischen Insel Terschelling. Bei den anstehenden seemännischen Verrichtungen lernten die auf dem Gebiet unerfahrenen Kameraden erfolgreich das ” kleine Segel ein mal eins”. Ein Kurzlehrgang für die gängigsten Seemannsknoten (z.B. Kreuzknoten, Achterknoten, Palstek und Schotstek) rundete das theoretische sowie praktische Wissen ab. Angelandet auf Terschelling stand ein Besuch des Bunkermuseums, einem gut erhaltenen Abschnitts des einstigen Atlantikwalls, auf dem Programm. Es zeigte sich einmal mehr, wie offen, ehrlich und ohne mit moralisierendem Überbau die Vergangenheit zu diskreditieren in den Niederlanden mit einem Teil ihrer Geschichte auch umgegangen werden kann.

Tief beeindruckt waren wir vom Zustand und Erhalt der Hauptkampflinie aus jenen Kriegstagen 1944/45, wo Wehrmachtsverbände mit niederländischen Freiwilligen gemeinsam gegen amerikanische Invasoren im Feld lagen. Geschützt auch gegen neugierige Besucher der Museumsanlage begaben wir uns zum Abschluss der Exkursion in den Betonring einer einstigen Flakanlage zu einer gebührenden Gedenkfeier im Sinne unserer gelebten Traditionen.

Am Abend statteten wir dem Strand von Terschelling einen Besuch ab, wo ein Sonnenuntergang der besonderen Art stark beeindruckte, uns in seinen Bann zog. Ähnliches erlebten wir auch später, als wir in die überaus lebendige Kneipenkultur der Altstadt eintauchten.

