“150 Jahre 2. Reich!” – Reichsgründungswanderung in Magdeburger Börde

Nationalrevolutionäre unserer der Partei “Der III. Weg” unternahmen am Samstag vergangener Woche eine Wanderung zum Wartberg in der Magdeburger Börde. In Erinnerung an die Gründung des zweiten deutsches Reiches 1871 besuchten die Aktivisten den dort erbauten Bismarckturm und hinterließ eine Gedenktafel.

Bismarckturm Hoher Wartberg

Das Ziel der Wandergruppe war ein historischer Bismarckturm im Zentrum von Sachsen-Anhalt. Das imposante Bauwerk liegt auf dem “Großen Wartberg” und damit auf dem höchsten Punkt in der Magdeburger Börde. Er wurde 1910 errichtet. Das massive Bauwerk ist dem ehemaligen deutschen Reichskanzlers Fürst Otto von Bismarck der Bismarckturm gewidmet. Er ist 12 Meter hoch und auf ihm befindet sich eine Aussichtsplattform. Lange Zeit war vor dem Turm ein Gedenkstein mit dem Abbild Bismarcks. Im Laufe der Jahre wurde dieser aber durch politische Verbrecher entfernt.

Das Reich und der Sozialstaat

Aktivisten des Stützpunktes Mittelland unserer nationalrevolutionären Partei “Der III. Weg” wanderten am 16. Januar 2021 in Gemeinschaft zu diesem imposanten Bismarckturm, um der Gründung des zweiten deutschen Reiches am 18. Januar 1871 zu gedenken.

Bismarck prägte als Kanzler die Politik des neu geschaffenen Reiches bis zu seiner Entlassung 1890 entscheidend mit und viele Deutsche nennen ihn seither auch heute noch den “Eisernen Kanzler”. Er setze in vielen Bereichen seiner politischen Arbeit besondere Akzente. Im Inneren des Reiches errichtete er den ersten Sozialstaat auf deutschen Boden. Außenpolitisch war seine Politik auf den Ausgleich der europäischen Mächte und eine Stärkung der Position der Deutschen in Europa ausgerichtet.

Er ist ein Held der deutschen Nation.

Bismarck bleibt unvergessen!