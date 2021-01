150 Jahre Deutsches Reich 1871 – 2021 Gedenken in Berlin

Am Vormittag kamen etliche Interessierte am Bismarck-Nationaldenkmal im Großen Tiergarten in Berlin zusammen, um der Gründung des zweiten deutschen Reiches am 18. Januar 1871 zu gedenken. Die Zusammführung der süddeutschen Staaten, Baden, Bayern, Württemberg und Hessen-Darmstadt mit dem von Preußen dominierten norddeutschen Bund führten zur Ausdehnung des deutschen Reiches, das fortan unter dem Kaiser Wilhelm I. geführt wurde.

Am imposanten Bismarck-Nationaldenkmal wurde so mit Fahnen und Kerzen der beginnenden Einigung Deutschlands würdig gedacht.