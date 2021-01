150 Jahre Deutsches Reich! – Ausflug zum “Schiller-Turm” in Dessau-Roßlau

Mit einer 10 km langen Wanderung durch eine verschneite Landschaft bei Nacht zu einem Bismarckturm gedachten Mitglieder unserer Partei “Der III. Weg” in Gemeinschaft dem Gründer des 2. Deutschen Reiches in der Muldestadt Dessau-Roßlau. Durch den Tag in der Gemeinschaft in der Natur wurde neben dem Ausgleich vom alltäglichen Coronawahnsinn auch Kraft für das politische Kampfjahr 2021 getankt.

Ein Mitstreiter unserer Partei hielt über die historische Bedeutung der Reichsgründung und des Wirkens Bismarks einen Vortrag. Auch ging er auf die Geschichte des Bismarckturms ein. Dieser war 1955 aus der mörderischen Ideologie des Kommunismus und des Selbsthasses in “Schiller-Turm” umbenannt worden und der Turm entsprechend baulich verändert.

Mit dem Entzündet von Kerzen und dem Aufstellung eines Bildes senden sie ein Zeichen, dass das Erbe Bismarks nicht untergegangen ist und das unbändige Feuer der Heimatliebe weiter hoffnungsvoll brennt.

Das Gedenken wurde anschließend mit dem Kampfruf unserer nationalrevolutionären Bewegung „Der III. Weg“ beendet:

Fürs Vaterland? Bereit!

Fürs Volk? Bereit!

Für die Heimat? Bereit!