In der württembergischen Kreisstadt Biberach besuchten Aktivisten unserer Partei das Kaiser-Wilhelm-Denkmal zu Ehren der Reichsgründung vor knapp 150 Jahren. Das Ereignis wurde mit einem mehrminütigem Innehalten und den Gedanken an große Zeiten gebührend geehrt. Zudem wurde an diesem Denkmal eine Kerze entzündet.