Am vergangenen Sonnabend waren Mitglieder unserer Partei “Der III. Weg” im Rostocker Nordwesten, in Groß-Klein aktiv. In dem Stadtteil leben ca. 13.500 Anwohner. Hier wurden Tausende Infoschriften zum Thema “Das System ist gefährlicher als Corona!” in die Briefkästen verteilt. Auch die Hansestadt leidet massiv unter den hilflosen Maßnahmen der Bundesregierung. In den kommenden Tagen wird die Aufklärungsarbeit in Rostock weiter fortgesetzt.