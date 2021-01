Eierlikör und Impfprämie für Pflegekräfte

Der Burladinger Kaspar Pfister, Geschäftsführer der Benevit-Gruppe, hat sich in einer Facebook-Videobotschaft direkt an seine rund 2.000 Mitarbeiter gwandt, und versucht diese mit Geschenken zu einer Corona-Impfungzu überreden. Bisher liegt die Bereitschaft des Pflegepersonals zu einer Impfung bei rund 30%. Das will der Benevit-Chef mit einer Frei-Flasche Eierlikör für jeden Impfwilligen ändern. Außerdem soll jede Einrichtung, in der sich mindestens 60 Prozent der Belegschaft impfen lässt, einen Bonus von 1000 Euro erhalten. Davon könne sich das Team gemeinsam etwas Schönes gönnen.

Was folgt auf den Eierlikör? Die Impfplicht für die Mitarbeiter der Benevit-Gruppe?