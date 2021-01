In Dänemark haben am Samstag Anhänger der seit Dezember bestehenden Facebook-Initiative “Men in Black” gegen die bestehenden Corona-Maßnahmen der dänischen Regierung demonstriert. Hunderte Dänen zogen mit Fackeln sowie der Parole “Freiheit für Dänemark” durch die Straßen. Die Polizei war mit einem massiven Aufgebot vor Ort. Vereinzelt kam es zu Auseinandersetzungen.