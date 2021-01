Flugblätter für die Kampagne „Freiheit statt Corona-Impfzwang“

Ab Freitag, den 14. Januar 2021, sind die Flugblätter für unsere Kampagne „Freiheit statt Corona-Impfzwang“ lieferbar. Ab heute können diese in unserem Materialvertrieb vorbestellt werden. Unterstützten auch Sie unsere Kampagne, und werden Sie in Ihrer Region gegen den Corona-Impfzwang aktiv.

Das Jahr 2021 beginnt mit der größten Impfkampagne aller Zeiten. Ein in kürzester Zeit entwickelter RNA-Impfstoff, dessen Wirkungen und Risiken vollkommen unkalkulierbar sind und der zum ersten Mal überhaupt in dieser Form zum Einsatz kommt, soll auf schnellstem Wege an Milliarden von Menschen gegen eine Krankheit verimpft werden, deren Sterblichkeitsrate bei nicht mehr als 0,4% liegt. Die Presse jubelte über den Ende 2020 begonnenen Impfstart und ließ dabei alle Kritiker verstummen, die vor dem Einsatz eines kaum ausreichend getesteten Impfstoffes warnen. Bereits in Großbritannien hatten 3.150 von den ersten 100.000 geimpften Menschen mit derartigen Nebenwirkungen zu kämpfen, dass sie arbeitsunfähig wurden oder ärztliche und pflegerische Hilfe benötigten. Es ist nicht abzusehen, ob der in Deutschland eingesetzte Impfstoff nicht auch ähnliche Probleme mit sich bringt. Einige Ärzte, die sich eine Kritik am größten bisher dagewesenen Impf-Experiment erlauben, warnen vor noch schlimmeren, langfristigen Folgen, wie einer möglichen Unfruchtbarkeit oder Entzündungen des Rückenmarks, wie sie bei einer britischen Impf-Probandin im Herbst 2020 aufgetreten ist. Gerade bei älteren Menschen, die als erstes den Impfstoff erhalten sollen, ist nicht absehbar, ob die Nebenwirkungen der Impfung nicht ein höheres Sterberisiko verursachen, als das Corona-Virus selbst. Solche negativen Fakten blenden die Systemmedien komplett aus.

Derweil dürfen sich die Chefs der Pharmakonzerne auf Kosten der durchzuimpfenden Bevölkerung über sprudelnde Gewinne freuen. Biontech war im Oktober 2020, nur ein Jahr nach dem Börsengang, rund 20 Milliarden Dollar wert und damit drei- bis viermal so viel wie Lufthansa oder Commerzbank.

Nach einer repräsentativen Umfrage des Civey-Institus fürchten knapp 50% der Befragten „unvorhersehbare Risiken und Nebenwirkungen“. Ebenso gering war die Impfbereitschaft der Befragten einer von der COSMO-Studie erhobenen Umfrage Anfang Dezember 2020. Immer wieder hat die Bundesregierung beteuert, dass es keine Impfpflicht geben werde. Doch dass die Regierenden uns bei jeder Gelegenheit anlügen, ohne rot zu werden, haben sie oft genug bewiesen. Noch im Herbst letzten Jahres meinte Gesundheitsminister Jens Spahn schließlich auch, dass es keinen zweiten Lockdown geben würde. Jetzt planen die Herrschenden jedoch eine De-facto-Impfpflicht durch die Hintertür. Bereits in Frankreich gab es eine Gesetzesvorlage durch die Regierung, die Ungeimpften die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel untersagen soll. Auch dort wurde den Menschen noch im letzten Jahr versprochen, dass es keine Impfpflicht geben wird. Mittlerweile wird auch hier bereits darüber diskutiert, einen „digitalen Impfpass“ einzuführen, den nur Geimpfte mit sich führen dürfen und der erst den Zutritt zu Konzerten, Kinos, Fußballstadien, Hotels und die Reise per Flugzeug und Zug ermöglichen soll. Ungeimpfte, die um die eigene Gesundheit besorgt sind und kein Versuchsobjekt der Impf-Lobby sein möchten, sollen vom öffentlichen Leben weitestgehend ausgeschlossen werden. Das Corona-Regime will uns dazu zwingen, die Spritze bereitwillig mit allen ihren Folgen zu akzeptieren! Unsere Bürger- und Freiheitsrechte sind aber unverhandelbar und dürfen niemals um den Preis unserer Gesundheit zu bezahlen sein! Unsere Volksgesundheit ist kein Spekulationsobjekt!

Die Partei „Der III. Weg“ fordert daher: