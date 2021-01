In Bayern gilt seit dem 18. Januar eine FFP2-Maskenpflicht und seit Montag wird eine Nichtbeachtung mit einem Bußgeld in Höhe von 250 Euro geahndet. Deshalb verteilten Mitglied vom Stützpunkt München/Oberbayern heute die Flugblätter gegen die Corona-Hysterie In der Gegend um den Stutenanger in Oberschleißheim.