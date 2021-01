Glaubst Du an den Zufall?

Denkst Du, daß deine Wehrhaftigkeit niemals auf die Probe gestellt werden könnte?

Fühlst Du Dich sicher in einer Zeit, wo nichts mehr sicher ist außer vielleicht deine Haltung, welche Dich denken lässt, niemals ein Opfer feindlicher Kräfte zu werden?

Erwartest Du zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr am Ende des Tunnels oder die tödliche Bedrohung, die an der Ecke auf Dich lauert, bereit, deine in falscher Sicherheit wiegende Gewohnheit des Alltäglichen zu deinem Verhängnis werden zu lassen?

Verlässt Du Dich auf ein Dir wohlgesonnenes Schicksal, das Dich schon aus jeder weltanschaulichen Verantwortung herausnehmen wird?

Fragst Du Dich selbst vielleicht: „Warum Nüchternheit, warum Wehrhaftigkeit, warum Kraft- oder Kampfsport, wenn ich das alles wahrscheinlich nur einmal in meinem ganzen Leben brauche?“

Was aber, wenn dieses eine Mal über Leben oder Tod, über dein Leben oder deinen Tod entscheidet und Du Dich noch im besten Fall mit schwersten Verletzungen auf dem kalten, Tatsachen schaffenden Asphalt wiederfindest?

Wirst Du Dir dann sagen „Hätte ich mich doch besser auf solche Szenarien vorbereitet!“, „Hätte ich mich doch intensiver mit organisatorisch zu erwartenden Eventualitäten auseinandergesetzt!“

„Hätte ich doch nicht an den Zufall geglaubt!“

Glaubst Du immer noch an den Zufall? Dann wirst Du kein Sieger sein. Weder heute, noch morgen, noch sonst wann.

Denn: Kein Sieger glaubt an den Zufall!