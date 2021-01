Halle-Saale: Deutsche Winterhilfe gestartet

Nur wenige Grad Celsius über dem Gefrierpunkt liegt normalerweise die durchschnittliche Temperatur in den Wintermonaten in Deutschland. Für ungefähr 284.000 Menschen (Schätzungen der BAG Wohnungslosenhilfe (BAG W)) heißt es in der Kälte des Winters, auf der Straße zu leben. Doch nicht nur Obdachlose sehen sich mit Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt konfrontiert. 10 Prozent aller Kinder in Hartz IV – Familien haben laut der Bertelsmannsstiftung keine ausreichende Winterkleidung. Ein trauriger und beschämender Umstand in der Bundesrepublik Deutschland!

Genau aus diesem Grund verteilen Aktivisten unserer nationalrevolutionären Bewegung “Der III. Weg” Sachspenden an bedürftige Deutsche auch in Sachsen-Anhalt. Der Startschuss erfolgte heute in Halle an der Saale. Ein ausführlicher Bericht folgt…