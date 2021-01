IWF will Kreditwürdigkeit am Online-Verhalten bemessen

Auf dem Weg zur totalitären Herrschaft über „gläserne Bürger“ steht der westliche Liberalkapitalismus dem kommunistischen Regime in China allmählich in immer weniger Aspekten nach. Vier Experten des Internationalen Währungsfonds (IWF) offenbarten in einem kürzlich erschienenen Artikel die Planungen, dass ein künftiges Ratingsystem des IWF die Kreditwürdigkeit von Bankkunden nicht nur nach ihrem Einkommen, sondern auch nach ihrem Internetnutzungsverhalten bewerten soll. Dabei geht es um besuchte Webseiten, Social-Media-Kontakte und darum, was der Kunde online einkauft. Der Besuch von Webseiten mit einem „schlechten“ Rating, damit sind wohl dem herrschenden globalkapitalistischen Zeitgeist nicht genehme Internetpräsenzen gemeint, soll dementsprechend zu einer niedrigeren Bonität bzw. Kreditwürdigkeit führen.

Die Zukunft der Finanztechnologie sieht nach den Vorstellungen des IWF eine Koppelung der Kreditvergabe an die digitalen Daten des Kunden, die seine individuelle Persönlichkeit im Internet umreißen, vor. Sogenannte „harte Informationen“ wie Einkommen, Beschäftigungsdauer, Vermögen und Schulden sind nach der Ansicht der Hochfinanz-Kapitalisten in einer globalisierten Welt nicht mehr repräsentativ und müssten ergänzt werden durch Informationen aus dem „digitalen Fußabdruck“ der Konsumenten und Kreditnehmer. Diese Pläne klingen verdächtig nach dem Wahnsinn, den der „Weltwirtschaftsforum“-Gründer Klaus Schwab in seinen transhumanistischen Vorstellungen von einer verschmolzenen physischen und digitalen Identität bereits erträumt hat. Künstliche Intelligenz und maschinelle Lernprozesse sollen dabei helfen, diese sogenannten „alternativen Daten“ für die Finanzbranche zu nutzen, um vermeintlich nach den alten „harten Standards“ weniger gut gestellte Menschen in das Bankensystem mit einzubeziehen und ihnen eine Kreditvergabe zu ermöglichen.

Selbstverständlich kann man als kritischer Zeitgenosse dieses Lippenbekenntnis nicht für all zu voll nehmen. Der Finanzelite ist daran gelegen, die Menschen noch weiter in ihre Abhängigkeit zu bringen, indem ihr Leben, Konsumverhalten, usw. mit Hilfe der digitalen Technologie zur Gänze durch die „erzieherischen“ Standards der Finanzindustrie gestaltet werden soll. Die sogenannten Experten des IWF appellieren folgerichtig auch an die herrschende Politik, Finanztechnologien zu unterstützen, „dafür politische und rechtliche Rahmenbedingungen anzupassen“ und „innovativ“ zu bleiben. Dass die in den Parlamenten agierenden politischen Marionetten des Kapitals nach Belieben an den Strippen herumgeführt werden können, ist dabei schon seit dem Beginn der feindlichen Übernahme durch die Mächte des Kapitalismus nach 1945 eine logische Folgeerscheinung.