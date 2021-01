Kaiserslautern: Türkgücü München nicht willkommen!

Morgen Abend empfängt in der 3. deutschen Fußball-Liga der 1.FC Kaiserslautern den Türkenverein Türkgücü München. Seit dieser Saison kickt der reine Migrantenclub im Profifußball mit. Im Vorfeld dieser Partie machten sich Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei auf, um ihren Unmut über diesen Zustand und eine Überfremdung zu äußern, welche mittlerweile vor keinem Bereich unseres Lebens mehr halt macht. Dazu wurden tausende Flugblätter an die Haushalte um das Fritz-Walter-Stadion und in der Innenstadt verteilt und im wahrsten Sinne des Wortes “Flagge gezeigt”. Der deutsche Profifußball steht mit seinem Kommerz und seinen aus aller Herrenländer zusammengekauften Multikultimannschaften sinnbildlich für den Geist unserer heutigen Gesellschaft. Ein reiner Ausländerverein stellt hierbei jedoch eine neue Stufe des Bevölkerungsaustausches im Profisport dar.

Türkische Sportvereine haben selbstverständlich ihre Existenzberechtigung, und zwar in ihrer angestammten Heimat Türkei.

Auf dem “Betze” ist Türkgücü München jedenfalls nicht willkommen!