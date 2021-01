Nationalrevolutionäre Streife in Gera

Am vergangenen Freitag führten Aktivisten vom Stützpunkt “Ostthüringen“ in der Otto-Dix-Stadt eine Streife zu Fuß in der Innenstadt und zu späterer Stunde auch in der Straßenbahn durch.

Die nationalrevolutionäre Streife ist eine logische Konsequenz aus verfehlter lokaler, Landes.- und Bundespolitik sowie der damit verbundenen Ausländergewalt. Wo der Staat versagt und seine Bürger im Stich lässt, greifen wir an. Wo das zur Wahl propagierte Sicherheitskonzept von unserem Oberbürgermeister Vonarb nur Schall und Rauch ist, werden wir tätig, um unsere Mitmenschen vor Ausländergewalt zu schützen. Wir schauen nicht weiter zu, sondern handeln im Sinne unseres Volkes.

Wir nehmen die Ängste unserer Mitmenschen ernst, welche bei der Streife und auch in den sozialen Medien kundgetan wurden. Wir Nationalrevolutionäre setzen unsere Forderungen nach mehr Sicherheit auf den Gerschen Straßen um.

Ein ausführlicher Bericht und Video folgen….

Wir für euch – Ihr für uns.

Meldet euch und seid Teil der nächsten Streife.