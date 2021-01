Olching: Bürgermeister erbettelt Immobilien für Asylforderer

Die Kleinstadt Olching bei München zählt 30 000 Einwohner. Seit 2013 wurden hier 1000 Asylforderer untergebracht. Und bald könnten es mehr werden – jedenfalls wenn es nach dem Willen von Bürgermeister Andreas Maag (SPD) geht. Weil die Stadt keine eigenen Immobilien mehr zusätzlich auftreiben kann, fordert Maag Immobilienbesitzer auf, ihre Häuser für Asylforderer aus Moria bereitzustellen. Die Asylantenlager in Moria gerieten in die Schlagzeilen, nachdem dort untergebrachte Asylforderer das Lager in Brand gesteckt hatten. Aktivisten der Partei „Der III. Weg“ verteilten Flugblätter vor Ort.

Olchinger, gebt eure Wohnungen her!

Die Kleinstadt Olching ist für ihren Faschingsumzug bekannt, der zu den größten in ganz Oberbayern zählt. Dieses Jahr fällt Fasching aufgrund der volksfeindlichen Corona-Zwangsmaßnahmen aus. Für ein „buntes Treiben“ ist in Olching dennoch das ganze Jahr über gesorgt. Denn die Gemeinde hat seit 2013 bereits 1000 Asylforderer untergebracht. Und im Rathaus von Olching geht es närrisch zu: Hier regiert Bürgermeister Maag von der SPD. Der ist der Ansicht, dass sich Olching noch stärker bei der Aufnahme von Immigranten hervortun sollte. Doch eigener Wohnraum fehlt der Gemeinde, deshalb bettelt die Stadt nun bei Immobilienbesitzern nach Wohnungen. Hierzu Andreas Maag: „Da wir leider selbst keinen Wohnraum anbieten können, sind wir darauf angewiesen, dass Olchinger, die Wohnraum besitzen, diesen zur Verfügung stellen. Ich hoffe sehr, dass wir auf diese Weise immerhin ein paar wenigen Menschen eine neue, sichere Heimat bieten können“

Wie in vielen Gemeinden gibt es auch in Olching eine Asyl-Lobby. Hierbei handelt es sich um den Verein „Helferkreis Asyl Olching“. Dem Verein ist die Aufnahme von 3000 Moria-Asylforderern noch zu wenig. Man hofft, die Zahl der Moria-Asylanten steigern zu können, indem man kommunal Aufnahmebereitschaft zeigt. Hierbei scheinen die Multikulti-Fetischisten in Bürgermeister Maag den richtigen Mann gefunden zu haben. Maag redet den Asylförderern das Wort: „Wenn wir drei oder vier Familien aufnehmen, würde das in Olching mit seinen 30.000 Einwohnern überhaupt nicht auffallen. Aber es wäre ein schönes Zeichen der Humanität und Solidarität“. Wohlweislich verschweigt Maag, das von drei oder vier Familien in Olching längst nicht mehr die Rede sein kann.

Dabei mussten viele Olchinger bereits einschlägige Erfahrungen mit zugewanderten „Goldstücken“ sammeln. So befand sich 2017 ein Pärchen auf dem Nachhauseweg vom Volksfest, als sie auf einen dunkelhäutigen Mann trafen, welcher die 23-jährige Frau anzupöbeln begann. Als der 25-jährige Freund der Frau dazwischen ging, versetzte der Täter diesem einen Faustschlag ins Gesicht. Dabei brach er vermutlich die Nase des Mannes ( siehe:. Ausländerkriminalität: Kalenderwoche 25/17 ).

2018 kam es in einer Asylunterkunft zu einer Prügelei zwischen zwei Negerinnen: Eine 43-jährige Somalierin und eine 23-jährige Nigerianerin befanden sich im Duschraum. Dabei stritten sie sich. Im Verlauf schlug die Somalierin mit einem Kochlöffel auf die Nigerianerin ein. Diese wurde am Kopf verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Ursache des Streits war, dass die Somalierin, die in der Dusche ihr Geschirr waschen wollte, durch das Plätschern der duschenden Nigerianerin gestört wurde (siehe: Marxistische Jugend organisiert Negerdemo in Fürstenfeldbruck).

Der „Helferkreis Asyl Olching“ hat sich hingegen zu einem dreisten Vergleich hinreißen lassen. So stellte der Verein einen Zusammenhang zwischen den 1950 aufgenommenen deutschen Heimatvertriebenen und den Asylforderern her. Als ob heimatvertriebene Deutsche, die im gleichen Land fliehen, die gleiche Sprache sprechen, die gleiche Kultur und die gleichen Sitten pflegen und eine gemeinsame Geschichte haben, mit art- und kulturfremden Ausländern verglichen werden könnten! Obendrein hatten die betroffenen Asylforderer ja bereits ein Asyl in Griechenland. Hier geht es nur darum, diesen eine komfortablere Unterkunft zu ermöglichen.

„Der III. Weg“ fordert: Asylflut stoppen!

Aktivisten vom Stützpunkt München/Oberbayern haben unterdessen ein Zeichen gegen den Olchinger Asyl-Irrsinn gesetzt. Bei einer Flugblattverteilung in der Stadt im Landkreis Fürstenfeldbruck wurden hunderte Flugblätter an Haushalte verteilt. Diese beinhalten die Forderungen der nationalrevolutionären Bewegung:

Asylschnellverfahren, welche innerhalb von 48 Stunden nach Stellung des Asylantrages über ein grundsätzliches Antragsrecht entscheiden

Einführung eines Ausländerrückführungsprogramms, insbesondere für arbeitslose und straffällig gewordene Ausländer

sofortige Abschiebung von abgelehnten oder kriminellen Asylanten

zentrale Unterbringung von Asylanten und keine Unterkünfte in kleineren Ortschaften

ein sofortiges Ende der imperialistischen Kriegstreiberei durch die USA und Israel, welche vielfach Flüchtlinge hervorruft.

Weiterhin wurden Flugblätter zum Thema „Das System ist schlimmer als Corona“ verteilt, um die Olchinger auch mit den Positionen der nationalrevolutionären Bewegung zu diesem aktuellen Thema vertraut zu machen. Bei winterlichem Wetter konnte auch das lokale Kriegerdenkmal besichtigt werden. Kurz entschlossen nahmen die Aktivisten ihre Kopfbedeckungen zu einem kurzen Gedenken ab. Auch das kleine Olching wurde am 22. Februar 1944 Opfer eines Luftangriffs der alliierten Luftgangster. Hierbei starben viele Olchinger, die ebenfalls auf dem lokalen Kriegerdenkmal gewürdigt werden.