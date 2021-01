Polen: Gastronomen-Aufstand gegen den Lockdown

Betreiber von mehr als hundert Hotels, Restaurants und Bars beteiligen sich in Polen an der Kampagne “OtwieraMY” (“Wir öffnen”) und öffnen trotz Corona-Beschränkungen wieder ihre Geschäfte. Wie in der BRD gilt in Polen derzeit für Hotels ein landesweites Beherbergungsverbot. Restaurants und Cafés dürfen ihr Angebot nur zum Mitnehmen verkaufen. Die Initiatoren der Aktion zeigen sich mit dem Start ihrer Kampagne, sich dem Lockdown zu widersetzen, zufrieden. Dies sei erst der Anfang, sagte Michał Wojciechowski, Mitorganisator des Unternehmerstreiks, dem Internetportal money.pl.