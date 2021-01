Nationalrevolutionäre unternahmen am heutigen Samstag eine Wanderung zum Wartberg in der Magdeburger Börde. In Erinnerung an die Gründung des zweiten deutsches Reiches 1871 besichtigte man den dortigen 1910 erbauten Bismarckturm und hinterließ eine Erinnerungskarte.

Weiterhin besuchte man anlässlich des Jahrestage der Bombardierung Magdeburgs am 16.01.1945 ein Denkmal für die Opfer dieses Kriegsverbrechens und legte Blumen und Kerzen nieder. Ein ausführlicher Bericht folgt…