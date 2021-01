Sing mit, Kamerad! Es war ein König in Thule

Der König in Thule ist eine Ballade von Johann Wolfgang Goethe aus dem Jahr 1774, welches in Goethes Faust in die Szene „Abend“ eingebettet ist. Diese wird dort von Gretchen gesungen. Friedrich Zelter vertonte 1812 die Ballade. Zeller war auch der Verfasser von dem Lied “Der Kuckuck und der Esel”.

Liedtext “Es war ein König in Thule”

1. Es war ein König in Thule

gar Treu bis an das Grab,

dem sterbend seine Buhle

einen goldnen Becher gab.

2. Es ging ihm nichts darüber,

er leert’ ihn jeden Schmaus,

die Augen gingen ihm über,

so oft er trank daraus.

3. Und als er kam zu sterben,

zählt’ er sein Städt’ im Reich,

gönnt’ alles seinen Erben,

den Becher nicht zugleich.

4. Er saß beim Königsmahle,

die Ritter um ihn her,

im hohen Vätersaale

dort auf dem Schloß am Meer.

5. Dort stand der alte Zecher,

trank letzte Lebensglut

und warf den heil’gen Becher

hinunter in die Flut.

6. Er sah ihn stürzen, trinken

und sinken tief ins Meer.

Die Augen täten ihm sinken,

trank nie einen Tropfen mehr.

