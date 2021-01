Sing mit, Kamerad! Freikorps voran

In den Jahren 1919 bis 1923 kamen Freikorps zur Niederschlagung kommunistischer Aufstände wie beispielsweise in München, Thüringen und Sachsen zum Einsatz, wurden aber auch im Osten zur Sicherung der Grenzen im Baltikum und in Schlesien eingesetzt, denn dort drohte der Verlust deutscher Provinzen vom Reich. Aus allen Teilen Deutschlands eilten Freiwillige herbei, um sich in Freikorps im Kampf um Deutschland zu organsieren. Dieses Lied “Freikorps voran”, getextet von Hansa Casanova, beschreibt diesen oftmals aussichtslosen Kampf.

Liedtext “Freikorps voran”

1. Freikorps voran – die Grenze brennt!

Deutschland ist in Not.

Freikorps voran – die Grenze brennt!

Es gibt nur ein Gebot!

Die Helme auf und festgezurrt, es geht um Volk und Land.

Freikorps voran – die Grenze brennt!

Nehmt das Gewehr zur Hand.

2. Freikorps voran – die Grenze brennt!

In München Anarchie.

Freikorps voran – die Grenze brennt!

Der Kampf war schwer wie nie.

In Schlesien wollten sie mit Macht von deutschem Land ein Stück.

Freikorps voran – die Grenze brennt!

Wir schlugen sie zurück.

3. Freikorps voran – die Grenze brennt!

Im Baltikum. Am Rhein.

Freikorps voran – die Grenze brennt!

Der Sieg wird unser sein.

Wir kämpfen nicht für Bonzenblut und nicht für Gold und Geld.

Freikorps voran – die Grenze brennt!

Für eine zerbrochene Welt.

4. Freikorps voran – die Grenze brennt,

als Folge von Versailles.

Freikorps voran – die Grenze brennt!

Auf dem Diktat kein Heil.

Wir ziehn in einen Krieg hinein, den wir niemals gewollt.

Freikorps voran – die Grenze brennt!

Als Söldner ohne Sold.

Warum “Sing mit, Kamerad!”

Zu einer kulturerhaltenden, wie kulturschaffenden Bewegung gehört auch das Singen. Nun gibt es aus dem deutschen Volk heraus einen reichen Schatz an völkischen, bündischen und soldatischen Liedern, die nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Wir wollen mit diesem Angebot eben jene Lieder wieder ins Bewusstsein der heutigen Aktivisten rufen. Weitere Lieder findest du auf Spreaker.