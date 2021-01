Thüringen – Candy Crush GEGEN COVID-19

Bodo Ramelow, ein Mann mit keinem Talent, dafür mit gelenkigen Fingern? So scheint es, wenn man die Meldungen der letzten Tage über den tiefroten Ministerpräsidenten Thüringens verfolgt hat.

Während Thüringen, wie auch der Rest der Bundesrepublik Deutschland, auf ein massives Wirtschafts-Fiasko dank der COVID-19-Pandemie zusteuert, lässt sich der politische Tanzbär Bodo nicht lumpen und haut kräftig in die „Tasten“ seines „Touchscreens“!

“Candy Crush” während des Corona-Gipfels gespielt

„Corona“ geht um. Alle gehorsamen Politiker sprechen von einer unbeschreiblichen medizinischen Katastrophe. Schlägt man als gutgläubiger Mensch die Gazetten der kaum noch von der Masse anerkannten Journaille auf, dann könnte man denken, die Pest zieht über Europa und würde uns alle vernichten!

Inmitten dieser künstlich erzeugten Hysterie treffen dann die Ministerpräsidenten aller Bundesländer und die Bundesregierung bei einem „Corona-Gipfel“aufeinander, um diese von ihnen als höchstkritisch gesehene Lage zu besprechen und Maßnahmen gegen die Verbreitung des „Todesvirus“ zu finden.

Und während dieses Gipfels der höchsten Dringlichkeit bewies Bodo Ramelow einmal mehr, dass es sein Ziel ist, den Begriff „Peinlichkeit“ auf ewig mit seinem Gesicht in Verbindung zu bringen.

Herr Ramelow war sich nämlich nicht zu fein, während der Gespräche beim Corona-Gipfel auf seinem Mobiltelefon zu spielen. Das sehr beliebte und millionenfach heruntergeladene Puzzle- und Rätselspiel „Candy Crush“ hat es dem roten Volksverhetzer angetan und so musste er es mit diesem Spiel ordentlich krachen lassen, während die Ministerpräsidenten anderer Bundesländer über die COVID-19-Pandemie, deren Folgen und die Maßnahmen sprachen.



Rotes Gezeter und antideutsches Verhalten darf nicht länger geduldet werden!



Natürlich hat sich der rote Tunichtgut bereits entschuldigt, sich gerechtfertigt und überhaupt, man kennt das Gehabe von ihm und auch von anderen System-Marionetten zur Genüge!

Bodo Ramelow und alle Systempolitiker, die unser Volk verraten und verkaufen, müssen endlich die Konsequenzen für ihr antideutsches und arrogantes Verhalten zu spüren bekommen. Letztlich ist keiner der Politdarsteller, die am Corona-Gipfel teilnahmen, am Wohl der Deutschen interessiert! Der rote Bodi war mit seiner Arroganz nur wieder einmal der Auffälligste.

